10:50 16 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Пленарное заседание Госдумы РФ

Председатель Госдумы РФ встретится с Шавкатом Мирзиёевым

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
58 0 0

Вячеслав Володин посетит Ташкент с официальным визитом. Запланировано подписание соглашение между Государственной думой РФ и Законодательной палатой Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Вячеслав Володин совершит официальный визит в Узбекистан, где встретится с президентом страны, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Председатель Госдумы посетит республику 16 сентября. Он встретится с Шавкатом Мирзиёевым, стороны обсудят вопросы развития отношений между странами.

Церемония торжественного открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде
Пресс-служба президента Узбекистана
Достояние всего человечества: Мирзиёев открыл фестиваль ремесел в Коканде
Также состоятся переговоры с главами обеих палат парламента – спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

В составе делегации: председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов. Депутаты обсудят с узбекскими коллегами взаимодействие по линии профильных комитетов.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Законодательная палата Олий Мажлиса, Сенат Олий Мажлиса, Олий Мажлис, Олий Мажлис, Госдума РФ, Госдума



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Панно на станции метро Боровицкая
"Дерево народов СССР" на "Боровицкой" — Узбекистан и все-все-все
Операция по пересадке почки в медицинском центре Намангана
Медицинский форум в Намангане: уникальная операция и новый факультет
Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054