Председатель Госдумы РФ встретится с Шавкатом Мирзиёевым

Вячеслав Володин посетит Ташкент с официальным визитом. Запланировано подписание соглашение между Государственной думой РФ и Законодательной палатой Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Вячеслав Володин совершит официальный визит в Узбекистан, где встретится с президентом страны, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Председатель Госдумы посетит республику 16 сентября. Он встретится с Шавкатом Мирзиёевым, стороны обсудят вопросы развития отношений между странами.

Также состоятся переговоры с главами обеих палат парламента – спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

В составе делегации: председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель Комитета по обороне Владимир Шаманов. Депутаты обсудят с узбекскими коллегами взаимодействие по линии профильных комитетов.