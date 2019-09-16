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Матвиенко посетит Узбекистан уже в октябре

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Визит может состояться уже в начале октября. Об этом стало известно на встрече председателя Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

Визит может состояться уже в начале октября. Об этом стало известно на встрече председателя Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления и развития межпарламентских связей двух государств и подчеркнули готовность и впредь взаимодействовать в рамках международных межпарламентских структур.

Председатель Госдумы РФ находится с официальным визитом в Узбекистане. Вячеслав Володин отметил, что позитивные изменения в сотрудничестве двух стран "заложены" Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.

Сегодня Государственная дума РФ и Законодательная палата Олий Мажлиса договорились о сотрудничестве в различных областях.

Теги:
Совет Федерации, Парламент, Валентина Матвиенко



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