Матвиенко посетит Узбекистан уже в октябре

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.
Визит может состояться уже в начале октября. Об этом стало известно на встрече председателя Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Председатель Госдумы РФ находится с официальным визитом в Узбекистане. Вячеслав Володин отметил, что позитивные изменения в сотрудничестве двух стран "заложены" Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.
Сегодня Государственная дума РФ и Законодательная палата Олий Мажлиса договорились о сотрудничестве в различных областях.