Танзила Нарбаева выступит в рамках Генассамблеи ООН

Глава Сената Олий Мажлиса примет участие в совещании "Будущее в сфере труда для молодежи: стратегическое партнерство по продвижению занятости молодежи".

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева выступит на совещании, посвященному трудоустройству молодежи, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие состоится в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. На совещании "Будущее в сфере труда для молодежи: стратегическое партнерство по продвижению занятости молодежи" Нарбаева выступит с докладом "Как государственно-частное партнерство может поддерживать программы занятости молодежи? Какова роль в этом правительства, работников и работодателей?".

На встрече стороны также обсудят вопросы, касающиеся укрепления партнерских отношений между государственным и частным секторами в целях обеспечения занятости молодежи, рассмотрят инновационные меры по поддержке рабочих мест для молодежи.