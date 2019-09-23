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Танзила Нарбаева

Танзила Нарбаева выступит в рамках Генассамблеи ООН

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Глава Сената Олий Мажлиса примет участие в совещании "Будущее в сфере труда для молодежи: стратегическое партнерство по продвижению занятости молодежи".

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева выступит на совещании, посвященному трудоустройству молодежи, сообщает пресс-служба ведомства.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Мероприятие состоится в рамках  Генеральной Ассамблеи ООН. На совещании "Будущее в сфере труда для молодежи: стратегическое партнерство по продвижению занятости молодежи" Нарбаева выступит с докладом "Как государственно-частное партнерство может поддерживать программы занятости молодежи? Какова роль в этом правительства, работников и работодателей?".

На встрече стороны также обсудят вопросы, касающиеся укрепления партнерских отношений между государственным и частным секторами в целях обеспечения занятости молодежи, рассмотрят инновационные меры по поддержке рабочих мест для молодежи.

Теги:
трудоустройство молодежи, молодежь, Труд, Генассамблея ООН, ООН, ООН



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