Главы Узбекистана и России готовятся к обсуждению стратегических проектов

Стороны рассмотрели вопросы подготовки визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в начале 2020 года, обозначили мероприятия по подготовке к расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе стратегически важных инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Кабинете министров Узбекистана состоялась встреча с делегацией Российской Федерации во главе с первым заместителем председателя правительства – министром финансов Антоном Силуановым, сообщает агентство УзА.

Говорили о реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам гос. визитов президентов двух стран и других встреч на высшем уровне.

Стороны рассмотрели также вопросы подготовки визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в начале 2020 года, обозначили мероприятия по подготовке пакета документов по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе стратегически важных инвестиционных проектов.

Обменялись мнениями по вопросам углубления двустороннего сотрудничества в наиболее важных сферах, в том числе в рамках налаживания взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.