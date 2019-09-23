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Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество

Главы Узбекистана и России готовятся к обсуждению стратегических проектов

Политика
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Стороны рассмотрели вопросы подготовки визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в начале 2020 года, обозначили мероприятия по подготовке к расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе стратегически важных инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Кабинете министров Узбекистана состоялась встреча с делегацией Российской Федерации во главе с первым заместителем председателя правительства – министром финансов Антоном Силуановым, сообщает агентство УзА.

Говорили о реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам гос. визитов президентов двух стран и других встреч на высшем уровне.

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Пресс-служба ГД РФ
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Стороны рассмотрели также вопросы подготовки визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в начале 2020 года, обозначили мероприятия по подготовке пакета документов по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе стратегически важных инвестиционных проектов.

Обменялись мнениями по вопросам углубления двустороннего сотрудничества в наиболее важных сферах, в том числе в рамках налаживания взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

Теги:
Делегация, министр финансов, Кабинет Министров Узбекистана, Антон Силуанов



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