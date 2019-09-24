Без вариантов: ЦИК зарегистрировал представителей от каждой партии

ТАШКЕНТ. 24 сентября – Sputnik. Руководители пяти политических партий назначили собственных уполномоченных представителей и обратились в Центральную избирательную комиссию с просьбой об их регистрации, сообщает сайт ЦИКа.
Рассмотрев соответствующие документы по уполномоченным представителям пяти партий - Либерально-демократической партии Узбекистана, Социал демократической партии "Адолат", демократической партии "Миллий тикланиш", Народно-демократической партии и Экологической партии Узбекистана, ЦИК приняла решение о регистрации уполномоченных представителей. Им были вручены удостоверения (мандаты) установленного образца.
В Избирательном кодексе Республики Узбекистан определено, что политическая партия может выдвигать кандидатов в депутаты при условии, что она собрала не менее 40 000 подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах.
Бланки подписных листов также были выданы в ЦИКе.
ЦИК объявила старт предвыборной кампании в нижнюю палату парламента >>
Напомним, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана пройдут 22 декабря, избирательная кампания началась 20 сентября, об этом сообщил председатель ЦИК страны Мирза-Улугбек Абдусаломов.