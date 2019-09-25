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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выходит из самолета

Мирзиёев посетит Азербайджан в октябре

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент Узбекистана отправится в Баку, чтобы принять участие в саммите Тюркского совета. Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета, который пройдет в столице Азербайджана, сообщает МИД республики.

Ранее Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О ратификации Республикой Узбекистан Нахичеванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

Глава Узбекистана участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования. Выступая на мероприятии, Мирзиёев отметил, в частности, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Валерий Мельников
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Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.

Теги:
Азербайджан, Азербайджан, Баку, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Узбекистан, тюркские народы, Тюркский совет



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