Узбекистан присоединился к международному соглашению

Представители республики посетили очередную сессию межправительственного совета стран СНГ по разведке, использованию и охране недр.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению СНГ о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, сообщает РИА Новости.

25 сентября в Нур-Султане начала работу очередная сессия межправительственного совета стран СНГ по разведке, использованию и охране недр.

Вступление Узбекистана в межправсовет будет способствовать расширению международного сотрудничества в области геологического изучения недр, изучения и совместного освоения приграничных районов, внедрению в отечественную практику геологоразведочных работ новых методических подходов, так как основа изучения недр и их освоения является идентичной в странах СНГ.