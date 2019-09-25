17:40 25 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Срочно:
Подпись документов

Узбекистан присоединился к международному соглашению

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
92 0 0

Представители республики посетили очередную сессию межправительственного совета стран СНГ по разведке, использованию и охране недр.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению СНГ о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, сообщает РИА Новости.

Портфель с документами
Sputnik / Владимир Федоренко
Главы разведслужб СНГ договорились об обмене разведывательной информацией
25 сентября в Нур-Султане начала работу очередная сессия межправительственного совета стран СНГ по разведке, использованию и охране недр.

Вступление Узбекистана в межправсовет будет способствовать расширению международного сотрудничества в области геологического изучения недр, изучения и совместного освоения приграничных районов, внедрению в отечественную практику геологоразведочных работ новых методических подходов, так как основа изучения недр и их освоения является идентичной в странах СНГ.




Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Спорт
Обзоры
Мультимедиа
1 000 автобусов АО Тошшахартрансхихмат совершают более 16 000 рейсов в сутки. Посредством несложных вычислений получаем цифру 16. Именно столько раз в смену каждая машина проезжает по своему маршруту.
"Тошшахартрансхизмат": взгляд изнутри
Гаспарян: Трамп получает импичмент из-за Украины
"Согрешил с Тарапунькой": Гаспарян о запуске процедуры импичмента Трампа
Правила поведения свадеб в Узбекистане и в Таджикистане
Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054