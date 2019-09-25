Узбекистан присоединился к международному соглашению

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению СНГ о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, сообщает РИА Новости.
Вступление Узбекистана в межправсовет будет способствовать расширению международного сотрудничества в области геологического изучения недр, изучения и совместного освоения приграничных районов, внедрению в отечественную практику геологоразведочных работ новых методических подходов, так как основа изучения недр и их освоения является идентичной в странах СНГ.