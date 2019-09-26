Представители стран - членов ШОС собрались в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В столице Узбекистана началось XVIII Совещание министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе совещания стороны рассмотрели широкий круг вопросов по дальнейшему развитию регионального экономического взаимодействия. Также коллеги обменялись мнениями о состоянии и перспективах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на пространстве ШОС.

Напомним, что недавно Фонд реконструкции и развития Узбекистана предоставил кредит в размере 25 миллионов долларов на подготовку к проведению саммита ШОС в Самарканде.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств - членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.