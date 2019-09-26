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Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп

Трамп пообещал Зеленскому помочь с "возвращением" Крыма

© AFP 2018 / SAUL LOEB
Политика
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Главы государств пообщались 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал помочь с "возвращением" Крыма, сообщает агентство УНИАН.

"Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать", — сказал Зеленский.

© REUTERS / Yuri Gripas
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Он отметил, что рассказал американскому лидеру о красоте полуострова.

Президенты пообщались 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Трамп назвал встречу "фантастической", но не стал раскрывать детали.

Однако известно, что он посоветовал Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией. Тот, в свою очередь, заверил, что не желает вмешиваться в выборы США, и пригласил коллегу в Киев.

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским >>>

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как заявил российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Теги:
США, Украина, Крым, Дональд Трамп, Владимир Зеленский



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