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Танзила Нарбаева на Генассамблее ООН

Танзила Нарбаева: в 2019 году запланировано создать 370 тысяч рабочих мест

© ИА "Жахон"
Политика
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Впервые с этого года на рынке труда внедрен механизм государственного заказа на квотирование новых рабочих мест. Предусматривается создание 370 тысяч рабочих мест и обеспечение занятости 182 тысяч человек на сезонных и временных работах.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилей Нарбаевой приняла участие в заседании в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ИА Jahon.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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Тема встречи - занятость молодежи. Обсудили также государственно-частное партнерство в целях поддержки программы занятости. 

В рамках дискуссии Нарбаева отметила, что несмотря на устойчивый экономический рост, главными приоритетами для Узбекистана остаются создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения, в первую очередь женщин и молодежи, широкое вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность.

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В стране принят целый ряд государственных программ и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы занятости молодежи.

Это в том числе государственная программа "Ёшлар – келажагимиз", нацеленная на обеспечение занятости молодежи посредством поддержки в реализации бизнес-инициатив, стартапов, идей и проектов, обучения незанятой молодежи и навыков ведения бизнеса, повышения ее социально-экономической активности.

Кроме того, впервые с этого года на рынке труда внедрен механизм государственного заказа на квотирование новых рабочих мест, утвержденного соответствующим постановлением президента страны. В соответствии с документом, в 2019 году предусматривается создание 370 тысяч рабочих мест и обеспечение занятости 182 тысяч человек на сезонных и временных работах.

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В своем выступлении председатель Сената также подробно остановилась на международном сотрудничестве в сфере занятости, осуществляемом Узбекистаном, и на результатах ратификации ряда международных документов в сфере труда и занятости.

 

Теги:
Узбекистан, Генассамблея ООН, Танзила Нарбаева



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