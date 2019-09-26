Узбекистан присоединился к Стокгольмской конвенции

Участие республики в соглашении позволит улучшить экологическую ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия от стойких органических загрязнителей.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Для Узбекистана вступила в силу Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, принятая в столице Швеции 22 мая 2001 года, сообщает пресс-служба МИД.

Сейчас участниками Конвенции являются 183 страны. Цель международного договора - охрана здоровья населения и окружающей среды от воздействия стойких органических загрязнителей.

Как отметили в МИД, участники Конвенции обязуются контролировать производство, импорт, экспорт, а также захоронение и использование стойких органических загрязнителей. В том числе необходимо обеспечить использование наилучших доступных технологий и методов замещения существующих стойких органических загрязнителей.

Участие Республики Узбекистан в Конвенции позволит улучшить экологическую ситуацию, связанную с СОЗ, предотвратить возможные негативные последствия для населения, окружающей среды, растительного и животного мира.