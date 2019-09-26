В руководстве администрации президента появился новый человек

Теперь замом Зайнилобиддина Низомиддинова по вопросам работы со СМИ будет Фарход Махмудов. Ранее он занимал должность заместителя госсоветника президента по вопросам развития средств массовой информации, духовности и просветительства.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Новым назначенцем стал Фарход Махмудов, который до этого работал заместителем госсоветника президента по вопросам развития средств массовой информации, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций, сообщает Kun.uz.

Новый замглавы администрации ранее работал главным редактором телеканала "Узбекистан 24", в сентябре 2018 года он был назначен заместителем госсоветника президента по вопросам развития средств массовой информации, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций.

Фарход Махмудов родился в 1973 году в Ташкентской области. По специальности - журналист. Награжден орденом "Мехнат шухрати", ему присвоено звание "Заслуженный журналист Узбекистана".