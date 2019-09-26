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В руководстве администрации президента появился новый человек

Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Теперь замом Зайнилобиддина Низомиддинова по вопросам работы со СМИ будет Фарход Махмудов. Ранее он занимал должность заместителя госсоветника президента по вопросам развития средств массовой информации, духовности и просветительства.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Новым назначенцем стал Фарход Махмудов, который до этого работал заместителем госсоветника президента по вопросам развития средств массовой информации, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций, сообщает Kun.uz.

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© Sputnik/Виктор Толочко
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Новый замглавы администрации ранее работал главным редактором телеканала "Узбекистан 24", в сентябре 2018 года он был назначен заместителем госсоветника президента по вопросам развития средств массовой информации, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций.

Фарход Махмудов родился в 1973 году в Ташкентской области. По специальности - журналист. Награжден орденом "Мехнат шухрати", ему присвоено звание "Заслуженный журналист Узбекистана".

Теги:
Администрация президента, Узбекистан, Президент



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