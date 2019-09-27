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Специальный представителей США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад

Камилов обсудил примирение в Афганистане с представителем США

© AFP 2018 / KARIM JAAFAR
Политика
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Стороны высказали мнения о ситуации в Афганистане, а также обсудили возможные пути развития мирного процесса.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Нью-Йорке встретился со специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны высказали мнения о ситуации в Афганистане, а также обсудили возможные пути развития мирного процесса.

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в г.Нью-Йорке встретился со Специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом
МИД Узбекистана
Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в г.Нью-Йорке встретился со Специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом

Последствия взрыва. Афганистан
© RIA Novosti. Даниил Колодин
На юге Афганистана прогремел взрыв: погибли десятки человек
Халилзад отметил развитие инициированных Узбекистаном социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане. Камилов и представить США подтвердили заинтересованность в скорейшем достижении национального примирения и политического урегулирования конфликта в Афганистане.

Недавно на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел России заявил, что угрозы, исходящие из Афганистана, в том числе угрозы для Центральноазиатского региона, находятся в фокусе внимания ОДКБ и ШОС.

 




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