Камилов обсудил примирение в Афганистане с представителем США

Стороны высказали мнения о ситуации в Афганистане, а также обсудили возможные пути развития мирного процесса.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Нью-Йорке встретился со специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны высказали мнения о ситуации в Афганистане, а также обсудили возможные пути развития мирного процесса.

МИД Узбекистана Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в г.Нью-Йорке встретился со Специальным представителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом

Халилзад отметил развитие инициированных Узбекистаном социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане. Камилов и представить США подтвердили заинтересованность в скорейшем достижении национального примирения и политического урегулирования конфликта в Афганистане.

Недавно на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел России заявил, что угрозы, исходящие из Афганистана, в том числе угрозы для Центральноазиатского региона, находятся в фокусе внимания ОДКБ и ШОС.