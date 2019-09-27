Верховный суд РФ поможет узбекским коллегам с внедрением технологий

Представители судов двух стран провели совещание в Ташкенте. На встрече стороны обменялись опытом внедрения информационных технологий.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Представители Верховных судов Узбекистана и России обменялись в Ташкенте опытом внедрения информационных технологий в своей деятельности, сообщает пресс-служба ВС.

На встрече председателя ВС Узбекистана Казимджана Камилова и заместителя генерального директора судебного департамента при ВС РФ Виктора Агеева стороны отметили развитие сотрудничества в судебно-правовой сфере.

"В ходе визита мы смогли обменяться опытом в вопросах рассмотрения и распределения судебных дел, электронной информационной системы, обмена информацией с государственными органами", - заявил Агеев.

Делегация ВС РФ так же посетила суды двух районов Ташкента, где ознакомилась с их деятельностью, организацией судебного процесса и предоставлением интерактивных услуг, добавили в пресс-службе.

Напомним, что недавно председатель Верховного суда Узбекистана Косимджон Камилов рассказал о проблемах во взаимодействии между судами и СМИ.

По его словам, самая большая проблема в сотрудничестве с журналистами — это объективность и беспристрастность в изложении судебных материалов. Никто не имеет права публиковать информацию с судебного процесса и предполагать об исходе дела до тех пор, пока решение суда или приговора не вступит в законную силу.