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Заседание Верховного суда

Верховный суд РФ поможет узбекским коллегам с внедрением технологий

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Представители судов двух стран провели совещание в Ташкенте. На встрече стороны обменялись опытом внедрения информационных технологий.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Представители Верховных судов Узбекистана и России обменялись в Ташкенте опытом внедрения информационных технологий в своей деятельности, сообщает пресс-служба ВС.

На встрече председателя ВС Узбекистана Казимджана Камилова и заместителя генерального директора судебного департамента при ВС РФ Виктора Агеева стороны отметили развитие сотрудничества в судебно-правовой сфере.

"В ходе визита мы смогли обменяться опытом в вопросах рассмотрения и распределения судебных дел, электронной информационной системы, обмена информацией с государственными органами", - заявил Агеев.

Делегация ВС РФ так же посетила суды двух районов Ташкента, где ознакомилась с их деятельностью, организацией судебного процесса и предоставлением интерактивных услуг, добавили в пресс-службе.

А судьи что
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Напомним, что недавно председатель Верховного суда Узбекистана Косимджон Камилов рассказал о проблемах во взаимодействии между судами и СМИ.

По его словам, самая большая проблема в сотрудничестве с журналистами — это объективность и беспристрастность в изложении судебных материалов. Никто не имеет права публиковать информацию с судебного процесса и предполагать об исходе дела до тех пор, пока решение суда или приговора не вступит в законную силу.

Теги:
информационные технологии, информатизация, Верховный суд России, Верховный суд Узбекистана, Верховный суд, Суд, суд



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