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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

В ООН выстроилась очередь из желающих поговорить с Лавровым

POOL
Политика
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Глава МИД России Сергей Лавров выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он, в частности, заявил, что Запад стремится пересмотреть нормы международного права.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала на странице в Facebook фотографию из Штаб-квартиры ООН с очередью желающих пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за "изоляцией России"", — написала Захарова.

В зале, где министр позже дал пресс-конференцию, также не было свободных мест.

В начале своего выступления Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям РФ по международным проблемам.

До этого министр выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он, в частности, заявил, что Запад стремится пересмотреть нормы международного права.

Теги:
политика, Россия, ООН, Сергей Лавров



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