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Президент Грузии: нужно идти на диалог с Россией

Sputnik
Политика
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На сегодняшний день между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Грузии необходимо идти на диалог с Россией, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя встречу глав МИД двух стран. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Министры иностранных дел Сергей Лавров и Давид Залкалиани впервые после войны 2008 года провели переговоры. Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН при посредничестве Швейцарии.

"Есть два пути: первый — путь войны, от которого мы отказались, а второй — путь диалога и дипломатии. Грузия обязательно должна попробовать этот путь и не закрываться в себе", — сказала Саломе Зурабишвили.

Глава государства отметила, что встреча министров была высоко оценена всеми партнерами. Также она подчеркнула, что в Грузии нет негативного отношения к россиянам. 

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение отношений между Россией и Грузией
"В Грузии нет русофобии, ее никогда не было", — сказала Зурабишвили.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители РФ неоднократно заявляли, что этот вопрос пересмотру не подлежит.

Посредником между Грузией и Россией является Швейцария. Диалог между странами многие годы поддерживался в рамках международных Женевских переговоров и регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге. В Праге рассматриваются торгово-экономические вопросы, тема транспортных коммуникаций, гуманитарные проблемы и так далее, а в Женеве — политические проблемы.

Теги:
политика, Россия, Грузия



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