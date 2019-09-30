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Валентина Матвиенко уже завтра прибудет в Узбекистан

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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О точных датах официального визита и списке запланированных встреч спикера Совета Федерации РФ в Узбекистане - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. С 1 по 3 октября состоится официальный визит Валентины Матвиенко в Узбекистан, сообщает Олий Мажлис.

"Запланировано проведение встреч председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой и спикера Законодательной палаты Нурдинжона Исмоилова с Матвиенко", - говорится в сообщении.

В рамках визита также предусмотрено заседание узбекско-российского и российско-узбекского деловых советов и подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Валентина Матвиенко осенью приедет с визитом в Узбекистан >>

Напомним, о том, что Валентина Матвиенко прибудет в Узбекистан, стало известно в начале сентября на встрече председателя Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Теги:
Встреча, официальный визит, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Валентина Матвиенко



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