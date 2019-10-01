В Узбекистане отменят статью за нарушение правил пребывания в стране

Основываясь на изучении уголовного кодекса ряда зарубежных стран, где за нарушение правил пребывания в стране уголовной ответственности нет, в Узбекистане возникла необходимость декриминализации статьи 224.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Вчера, 30 сентября, на заседании Олий Мажлиса депутаты обсудили проект закона об отмене ответственности за нарушения правил пребывания в Узбекистане, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, изучение уголовного законодательства ряда зарубежных стран показывает, что за нарушение правил пребывания в стране уголовной ответственности нет.

Это, в свою очередь, создает необходимость декриминализации статьи 224 (нарушение правил пребывания в республике Узбекистан) Уголовного кодекса.

"Анализ национального законодательства и статистика нарушений, связанных с нарушениями правил пребывания в республике, требуют дифференциации административной ответственности для узбекистанцев, иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Исходя из этого, законопроектом вносятся соответствующие поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Узбекистан и Кодекс об административной ответственности, направленные на либерализацию ответственности за нарушение правил пребывания в Узбекистане.

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По мнению депутатов, принятие законопроекта предоставит юридическую гарантию компетентным органам по обеспечению скорейшего рассмотрения данной категории деятельности, а также реформ, направленных на дальнейшее повышение туристического потенциала страны.

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Напомним, в феврале штрафы за нарушение правил пребывания в Узбекистане для иностранцев было предложено снизить, а статью 224 Уголовного кодекса Узбекистана, которая предусматривает штраф от 200 до 600 МРЗП или лишение свободы от одного года до трех лет за нарушение правил пребывания, совершенное после административного взыскания, предлагалось исключить.