Умаханов: гостеприимство и радушие мы почувствовали с первых минут

Во вторник в Ташкенте открылось четвертое заседание российско-узбекского Делового совета. По словам Умаханова, цель данной встречи - законодательно обеспечить комфортные условия для развитие торгово- экономических и инвестиционных связей между странами.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Отношения России и Узбекистана получили мощный импульс, заявил заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Во вторник в Ташкенте открылось четвертое заседание российско-узбекского Делового совета.

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В своей речи Умаханов поблагодарил узбекский народ.

"Гостеприимство и радушие мы почувствовали с первых минут нахождения на великой узбекской земле", - сказал Ильяс Умаханов.

По его словам, цель данной встречи - законодательно обеспечить комфортные условия для развитие торгово- экономических и инвестиционных связей между странами. Деловые советы в данном вопросе являются важным инструментом для достижения этой цели. Российские компании имеют большой интерес к сотрудничеству с Узбекистаном. Сегодня республика стоит на первом месте с точки зрения по уровню заинтересованности российских инвесторов.

"Мы сегодня были очевидцами подписания двух больших соглашений, которые актуальны для обеих сторон", - закончил спикер.

Ранее Заместитель председателя Сената Садык Сафаев рассказал, что в 2019 году товарооборот между странами уже превысил 4 млрд долларов.