США снова отказались выдать визы российским дипломатам

Представители РФ должны были принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. США отказали в визах российским дипломатам, которые планировали принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Она подчеркнула, что проблемы с получением виз для сотрудников российского внешнеполитического ведомства стали регулярными.

"На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей МИД России на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", — сказала Захарова.

Дипломат также напомнила, что площадкой для форума служит бывшая российская крепость Форт-Росс в Калифорнии, и цель этого мероприятия заключается в развитии двустороннего сотрудничества.

"Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились, хотя ранее проблем с этим мы не видели", — сказала дипломат.

Ранее несколько членов российской делегации не попали на Генассамблею ООН в Нью-Йорке из-за невыдачи американских виз. Москва жестко раскритиковала решение США, назвав его провокацией.