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Счетчики воды

Мирзиёев поручил модернизировать сеть теплоснабжения за счет инвестиций

© Sputnik / Максим Богодвид
Политика
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Глава государства подчеркнул, что необходимо модернизировать сеть теплоснабжения в Мирзо-Улугбекском и Мирабадском районах Ташкента за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития на 150 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное приоритетным задачам по бесперебойному снабжению населения горячей водой и теплом, сообщает пресс-служба президента

В настоящее время часть действующих котельных и сетей теплоснабжения устарела и изношена. В сферу никогда не привлекались иностранные инвестиции. 

Тепловая станция
© Sputnik / Сергей Кузнецов
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Годами не проводилась технологическая модернизация, вследствие чего расходы отрасли на приобретение энергоресурсов составляют 85 процентов доходов, а потери достигают 35-40 процентов. В результате чрезмерного расхода энергоресурсов и дисбаланса платежей возникает кредиторская и дебиторская задолженность. 

В связи с этим Президент определил задачи по коренному реформированию отрасли, обновлению существующих мощностей и совершенствованию управления сферой.

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Отмечалось, что для качественной организации теплоснабжения необходимо модернизировать предприятия отрасли, уделив при этом особое внимание широкому применению энергоосберегающих и многоцелевых технологий на основе опыта Австрии, Дании, Германии и Финляндии. 

На совещании даны указания по восстановлению централизованного теплоснабжения около 5 тысяч домов в 12 городах и переводу их в закрытую систему. 

Кран в ванной комнате, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Поставлены задачи по реализации в следующем году аналогичных проектов в городах Андижане, Самарканде и Сергелийском районе столицы с эффективным использованием кредита Всемирного банка на 140 миллионов долларов.

Поручено модернизировать сеть теплоснабжения в Мирзо-Улугбекском и Мирабадском районах Ташкента за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития на 150 миллионов долларов. Следует принять меры по привлечению кредита Японского агентства по международному сотрудничеству на 780 миллионов долларов к проекту внедрения новых технологий в теплоснабжение Бухары, Ферганы, Кувасая, Ургенча и Нукуса.

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Даны поручения и по модернизации Ангренской теплоэлектростанции за счет 55 миллионов долларов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. 

Радиатор центрального отопления в квартире
© Sputnik / Александр Кряжев
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Подчеркнута важность формирования в сфере конкурентной среды через широкое внедрение рыночных механизмов, для чего прежде всего необходимо свободное тарифообразование.

В связи с этим определены меры по повышению инвестиционной привлекательности сферы, привлечению со следующего года предприятий в систему теплоснабжения города Ташкента на основе государственно-частного партнерства.

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В целях устранения потерь и снижения сверхнормативного потребления необходимо внедрить автоматизированную систему учета потребления тепла, указано на совещании.

 

Теги:
горячая вода, совещание, президент Узбекистана



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