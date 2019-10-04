Турецкие бизнесмены готовы сотрудничать с деловыми людьми Узбекистана

За последние годы в стране создано свыше 750 совместных узбекско-турецких предприятий, а объемы взаимной торговли выросли более чем в два раза.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата Хисарчикли оглу, который находится в стране с рабочим визитом, передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что переговоры, состоявшиеся в рамках государственных визитов осенью 2017 года в Турции и весной прошлого года в Узбекистане заложили основу для расширения конструктивного политического диалога и наращивания практического взаимодействия.

Говорили о важности реализации достигнутых договоренностей и принятых соглашений, об активном продвижении совместных проектов в таких сферах, как торговля, инновации, энергетика, развитие инфраструктуры, транспорт, туризм, текстильная и пищевая промышленность.

За последние годы в стране создано свыше 750 совместных узбекско-турецких предприятий, а объемы взаимной торговли выросли более чем в два раза.

Рифат Хисарчикли оглу отметил, что представители турецких деловых кругов – члены Союза торговых палат и товарных бирж Турции готовы активно участвовать в реализации приоритетных проектов и намерены обсудить эти вопросы с узбекскими партнерами в ходе предстоящих в Ташкенте первого Инвестиционного форума и заседания Делового совета тюркоязычных государств.