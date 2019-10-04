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Турецкие бизнесмены готовы сотрудничать с деловыми людьми Узбекистана

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Политика
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За последние годы в стране создано свыше 750 совместных узбекско-турецких предприятий, а объемы взаимной торговли выросли более чем в два раза.  

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата Хисарчикли оглу, который находится в стране с рабочим визитом, передает пресс-служба главы государства.

Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле
© Министерство внешней торговли Узбекистана
Узбекистан и Турция готовят Соглашение о преференциальной торговле

Президент отметил, что переговоры, состоявшиеся в рамках государственных визитов осенью 2017 года в Турции и весной прошлого года в Узбекистане заложили основу для расширения конструктивного политического диалога и наращивания практического взаимодействия.

Говорили о важности реализации достигнутых договоренностей и принятых соглашений, об активном продвижении совместных проектов в таких сферах, как торговля, инновации, энергетика, развитие инфраструктуры, транспорт, туризм, текстильная и пищевая промышленность.

За последние годы в стране создано свыше 750 совместных узбекско-турецких предприятий, а объемы взаимной торговли выросли более чем в два раза. 

Эффективный диалог: бизнесмены Узбекистана и Турции обсудили сотрудничество
© Торгово-промышленная палат Узбекистана
Эффективный диалог: бизнесмены Узбекистана и Турции обсудили сотрудничество

Рифат Хисарчикли оглу отметил, что представители турецких деловых кругов – члены Союза торговых палат и товарных бирж Турции готовы активно участвовать в реализации приоритетных проектов и намерены обсудить эти вопросы с узбекскими партнерами в ходе предстоящих в Ташкенте первого Инвестиционного форума и заседания Делового совета тюркоязычных государств.




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