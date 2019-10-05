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Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Также в телефонном разговоре президента Таджикистана поздравили Касым-Жомарт Токаев и Сооранбай Жээнбеков.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Президенты Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана поздравили президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, сообщает Sputnik Узбекистан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал Рахмону доброго здоровья, успехов в деятельности и благополучия.

Мирзиёев также пожелания народу Таджикистана процветания, мира и стабильности.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
Стала известна судьба чиновника, которого Рахмон отчитал за ложь

Также с поздравлениями позвонил президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков. Главы государств в ходе разговора обсудили важные проблемы, связанные с укреплением таджикско-кыргызских отношений дружбы и добрососедства.

Еще одним поздравившим был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе телефонного разговора глава Казахстана передал Эмомали Рахмону наилучшие пожелания и отметил вклад президента Таджикистана в развитие страны и внешнеэкономических отношений.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Эмомали Рахмон, день рожденья



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