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Танзила Нарбаева встретилась с главой сената Таджикистана

Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Политика
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Отмечалось, что благодаря тесным и доверительным контактам, а также прямому и регулярному диалогу глав государств в последние три года наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Председатель сената Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с коллегой из Таджикистана Шукурджоном Зухуровым, сообщает пресс-служба Олий Мажлиса.

Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Танзила Нарбаева встретилась с главой сената Таджикистана

Отмечалось, что благодаря тесным и доверительным контактам, а также прямому и регулярному диалогу глав государств в последние три года наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Сейчас Узбекистан и Таджикистан - полноправные стратегические партнеры. 

Таджикистан является одним из самых близких соседей Узбекистана. Обе страны связывают общность истории, схожесть духовных ценностей. Активизировались и межпарламентские отношения. Взаимодействие между парламентами Узбекистана и Таджикистана является одним из важных механизмов в деле углубления отношений, а также действенного контроля за реализацией двусторонних договоренностей.

Теги:
Танзила Нарбаева, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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