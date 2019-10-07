Отмечалось, что благодаря тесным и доверительным контактам, а также прямому и регулярному диалогу глав государств в последние три года наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Председатель сената Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с коллегой из Таджикистана Шукурджоном Зухуровым, сообщает пресс-служба Олий Мажлиса.

Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева встретилась с главой сената Таджикистана

Отмечалось, что благодаря тесным и доверительным контактам, а также прямому и регулярному диалогу глав государств в последние три года наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей.

Сейчас Узбекистан и Таджикистан - полноправные стратегические партнеры.

Таджикистан является одним из самых близких соседей Узбекистана. Обе страны связывают общность истории, схожесть духовных ценностей. Активизировались и межпарламентские отношения. Взаимодействие между парламентами Узбекистана и Таджикистана является одним из важных механизмов в деле углубления отношений, а также действенного контроля за реализацией двусторонних договоренностей.