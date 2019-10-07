Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы республики. Мирзиёев пожелал ему здоровья, благополучия и больших успехов.
Узбекский лидер отметил, что Россия уверенно идет вперед, укрепляется авторитет страны на международной арене.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Напомним, ранее стало известно, что визит Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на февраль 2020 года.
Владимир Путин 7 октября встречает 67-летие. Праздник он проводит на природе в кругу родных и друзей.