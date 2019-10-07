Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения

Президент России сегодня встречает 67-летие. Праздник он проводит на природе в кругу родных и друзей.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы республики. Мирзиёев пожелал ему здоровья, благополучия и больших успехов.

Узбекский лидер отметил, что Россия уверенно идет вперед, укрепляется авторитет страны на международной арене.

Президенты выступили за продолжение плодотворного межпарламентского, межрегионального и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также подчеркнули важность своевременной реализации договоренностей и подписанных соглашений, наращивания объемов товарооборота, расширения сотрудничества в приоритетных сферах.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Напомним, ранее стало известно, что визит Шавката Мирзиёева в Россию запланирован на февраль 2020 года.

Владимир Путин 7 октября встречает 67-летие. Праздник он проводит на природе в кругу родных и друзей.