Камилов прибудет на заседание СМИД стран СНГ в Ашхабаде

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ в Ашхабаде 10 октября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
Ранее руководство МИД Узбекистана заявляло, что республика за последнее время активизировала свое участие в работе СНГ. В частности, страна присоединилась к деятельности ряда органов Содружества, а уровень национального координатора был повышен до заместителя премьер-министра.
В начале прошлого года власти республики утвердили план практических действий дорожной карты по обеспечению инициатив, выдвинутых Узбекистаном в ходе заседания Совета глав государств СНГ 11 октября 2017 года в Сочи.