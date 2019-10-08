Камилов прибудет на заседание СМИД стран СНГ в Ашхабаде

В столице Туркменистана 10 октября пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ в Ашхабаде 10 октября, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Участники встречи обсудят повестку дня, проекты документов к подписанию в рамках предстоящего заседания совета глав государств-участников СНГ, а также обменяются мнениями по международной и региональной проблематике.

Ранее руководство МИД Узбекистана заявляло, что республика за последнее время активизировала свое участие в работе СНГ. В частности, страна присоединилась к деятельности ряда органов Содружества, а уровень национального координатора был повышен до заместителя премьер-министра.

В начале прошлого года власти республики утвердили план практических действий дорожной карты по обеспечению инициатив, выдвинутых Узбекистаном в ходе заседания Совета глав государств СНГ 11 октября 2017 года в Сочи.