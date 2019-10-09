Шавкат Мирзиёев написал новую книгу

Это уже третий по счету том книги, написанный президентом. В сочинении рассказывается о важных событиях, которые происходят в республике в последние годы.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. В Узбекистане издали новую книгу Шавката Мирзиёева пока только на национальном языке, сообщает агентство УзА.

Это уже третий по счету том книги, написанный президентом. В сочинении рассказывается о важных событиях, которые происходят в республике в последние годы.

Первая часть содержит речи и лекции о наиболее важных событиях в политической и общественной жизни страны.

Во второй - приведены выступления и презентации на встречах с главами иностранных государств и авторитетными международными организациями.