Президент отбыл в Ашхабад для участия в саммите

В повестке предстоящих мероприятий, в том числе, принятие решения о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан, подписание декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве и другие важные документы.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Президент Узбекистана в столицу Туркменистана Ашхабад, чтобы принять участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Саммит СНГ состоится 11 октября. В рамках саммита Президент также проведет двусторонние встречи с главами ряда государств.

В повестке предстоящих мероприятий, в том числе, принятие решения о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан, подписание декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве и другие важные документы.

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