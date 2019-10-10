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Шавкат Мирзиёев отбыл в Ашхабад

Президент отбыл в Ашхабад для участия в саммите

Сайт президента
Политика
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В повестке предстоящих мероприятий, в том числе, принятие решения о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан, подписание декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве и другие важные документы.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Президент Узбекистана в столицу Туркменистана Ашхабад, чтобы принять участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Саммит СНГ состоится 11 октября. В рамках саммита Президент также проведет двусторонние встречи с главами ряда государств.

В повестке предстоящих мероприятий, в том числе, принятие решения о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан, подписание декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве и другие важные документы.

Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите СНГ >>

Теги:
Ашхабад, СНГ, саммит, Президент



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