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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Мирзиёев и Бердымухамедов встретились в Ашхабаде

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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19 0 0

Узбекский лидер прибыл в столицу Туркменистана для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов встретились в Ашхабаде, сообщили в пресс-службе главы государства.

Узбекский лидер 10 октября прилетел в столицу соседней страны для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ.

Мирзиёев поздравил своего коллегу с результативным председательством в Содружестве Независимых Государств и пожелал успешного проведения саммита организации.

Лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего укрепления отношений между двумя странами в свете реализации договоренностей на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов встретились в Ашхабаде

В саммите СНГ также примут участие президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.   

Основные мероприятия запланированы на 11 октября. 

Теги:
Ашхабад, политика, Узбекистан, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев



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