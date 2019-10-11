Украина заявила, что не мешала возобновлению авиасообщения с Ташкентом

Ранее в соцсетях пользователи, купившие авиабилеты на рейс, сообщили о том, что организаторы полетов начали оформлять возвращение денежных средств. Украинская сторона отрицает свою вину.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В посольстве Украины в Узбекистане прокомментировали заявления компании Charter Flights Group и публикации в СМИ.

Напомним, что возобновления авиасообщения между двумя странами так и не случилось. Уже сегодня в соцсетях пользователи, купившие авиабилеты на рейс, сообщили о том, что организаторы полетов начали оформлять возвращение денежных средств.

Сотрудник Charter Flights Group заявил, что все необходимые документы с украинской стороной были подписаны, но перед открытием сообщения, вдруг было получено письмо из Киева о том, что разрешение отменяется.

Ответ Украины

В посольстве заявили, что Украинская сторона никак не препятствовала реализации чартерного авиарейса по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент, а заявление Charter Flights Group - попытка оправдать нереализованный проект.

Более того, украинская сторона обратилась с письмом к НАК "Узбекистон хаво йуллары", в котором напомнила о шагах, которые, согласно действующему законодательству Украины, необходимо предпринять для получения такого разрешения.

Однако официальных заявок на выполнение чартерных рейсов по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент не поступало, добавили в посольстве.

Украина сторона готова к конструктивному диалогу с узбекскими партнерами на официальном уровне для обсуждения вопроса на взаимовыгодных условиях относительно возобновления прямого регулярного авиационного сообщения между городами Украины и Узбекистана.

Почему приостановили прямое авиасообщение

Полеты в Киев приостановили из-за ценового демпинга украинской авиакомпании с 5 мая 2015 года. Прекратила свои полеты с украинской стороны и авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Это был единственный пассажирский авиарейс между странами.

В июне 2014-го авиационные власти Узбекистана и Украины подписали межправительственное соглашение, которое установило паритет слотов - по два рейса в неделю - между авиакомпаниями двух стран.