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Заключенный за решеткой

Депутаты отменили наказание за нарушение правил пребывания в Узбекистане

Рамиль Ситдиков
Политика
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Введенные поправки исключают из статью из Уголовного кодекса. Теперь иностранные граждане и лица без гражданства больше не будут привлекаться к уголовной ответственности за данное правонарушения.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство, предусматривающие отмену уголовной ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в стране, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 224-я статья Уголовного кодекса страны "Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года.

Наручники
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Узбекистане отменят статью за нарушение правил пребывания в стране
Введенные поправки исключают из статью из УК. Теперь иностранные граждане и лица без гражданства больше не будут привлекаться к уголовной ответственности за данное правонарушения.

По мнению депутатов, принятие законопроекта предоставит юридическую гарантию компетентным органам по обеспечению скорейшего рассмотрения данной категории деятельности, а также реформ, направленных на дальнейшее повышение туристического потенциала страны.

Закон о поправках одобрен и направлен на подпись президенту страны Шавкату Мирзиёеву.

Теги:
уголовная ответственность, уголовное дело, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, нарушение границы, правонарушение, нарушения, Узбекистан, Узбекистан



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