Депутаты отменили наказание за нарушение правил пребывания в Узбекистане

Введенные поправки исключают из статью из Уголовного кодекса. Теперь иностранные граждане и лица без гражданства больше не будут привлекаться к уголовной ответственности за данное правонарушения.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство, предусматривающие отмену уголовной ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в стране, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 224-я статья Уголовного кодекса страны "Нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на три года.

Введенные поправки исключают из статью из УК. Теперь иностранные граждане и лица без гражданства больше не будут привлекаться к уголовной ответственности за данное правонарушения.

По мнению депутатов, принятие законопроекта предоставит юридическую гарантию компетентным органам по обеспечению скорейшего рассмотрения данной категории деятельности, а также реформ, направленных на дальнейшее повышение туристического потенциала страны.

Закон о поправках одобрен и направлен на подпись президенту страны Шавкату Мирзиёеву.