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Путин: РФ разработает комплексы, преодолевающие любую систему ПРО

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Российский лидер в интервью заявил о создании нового оружия, аналога которого пока не существует в мире.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, передает РИА Новости.

"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы, кроме того что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", — сказал он.

Президент впервые рассказал о разработанных в России новейших видах стратегического вооружения весной прошлого года. В послании к Федеральному собранию он представил, в частности, гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Авангард" и "Буревестник", боевой лазер "Пересвет", подводный беспилотник с ядерной силовой установкой "Посейдон", а также межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин о создании ракет средней и меньшей дальности: будем над этим работать

В послании этого года Путин также обратился к этой теме. Так, он отметил, что лазерные установки "Пересвет" и авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" подтвердили свои уникальные характеристики в режиме опытно-боевого дежурства, а завершение испытаний ракет комплекса "Авангард" назвал высокотехнологичным прорывом и сравнил его с запуском первого искусственного спутника Земли.




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