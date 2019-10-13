Мирзиёев приедет на саммит Тюркского совета

На мероприятии в Баку главы государств примут совместное заявление о присоединении Узбекистана к организации в качестве полноправного члена.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14-15 октября примет участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), который пройдет в Баку.

Как сообщили в пресс-службе президента, главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, а также принимающей участие в качестве страны-наблюдателя Венгрии обсудят пути укрепления и расширения сотрудничества в рамках Тюркского совета.

На саммите главы государств примут совместное заявление о присоединении Узбекистана к организации в качестве полноправного члена. По итогам встречи будет принята декларация седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По данным пресс-службы, во время визита в Баку Мирзиёев проведет двусторонние встречи с главами делегаций.

Напомним, президент в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

Глава Узбекистана участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования. Выступая на мероприятии, Мирзиёев отметил, в частности, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.