Камилов прибыл в Баку на заседание Тюркского совета

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба МИД республики.

Камилов прибыл в Баку для участия в 7-м заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В мероприятии также будет принимать участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Одной из главных тем заседания станет вступление республики в Тюркский совет.

Узбекистан вступит в Тюркский совет >>>

Министры обменялись теплыми поздравлениями по случаю полноправного участия Узбекистана в Тюркском совете и выразили уверенность, что это позволит значительно повысить потенциал многостороннего сотрудничества в рамках организации, говорится в сообщении ведомства.

Также стороны обсудили вопросы узбекско-турецкого стратегического партнерства и перспективы его развития на конкретных направлениях.

Президент принял генерального секретаря Тюркского совета >>>

Главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, а также принимающей участие в качестве страны-наблюдателя Венгрии обсудят пути укрепления и расширения сотрудничества в рамках Тюркского совета.

На саммите главы государств примут совместное заявление о присоединении Узбекистана к организации в качестве полноправного члена. По итогам встречи будет принята декларация седьмого саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В Ташкенте проходит инвестфорум государств Тюркского совета >>>

Во время визита в Баку Мирзиёев проведет двусторонние встречи с главами делегаций.

Напомним, президент в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

Глава Узбекистана участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования. Выступая на мероприятии, Мирзиёев отметил, в частности, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.