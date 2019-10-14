ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба президента.

Руководители двух стран рассмотрели ключевые вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Лидеры также определили первоочередные задачи по нескольким перспективным направлениям.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев встретился с президентом Азербайджана

Особое внимание Мирзиёев и Алиев уделили налаживанию деловых контактов на уровне ведущих компаний и предпринимателей Узбекистана и Азербайджана. Не оставили без внимания также сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях.

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с вступлением Узбекистана в Совет тюркоязычных государств и отметил, что это придаст новый импульс дальнейшему углублению двусторонних отношений и регионального взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, что эти дни в столице Азербайджана пройдет очередное заседание Совета тюркоязычных государств. Узбекистан принимает в нем участие впервые. Ранее в Баку уже прибыл министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, который назвал присоединение Узбекистана к Тюркскому совету вполне естественным процессом.

Основные мероприятия саммита запланированы на 15 октября. В рамках визита Шавкат Мирзиёев также проведет несколько двусторонних встреч.

Тюркский совет был создан в 2009 году по инициативе Турции. В него также входят Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, теперь к этом объединению присоединился и Узбекистан.