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Мирзиёев встретился с президентом Азербайджана

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Глава Узбекистана провел рабочую встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым перед заседанием Совета тюркоязычных государств.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба президента.

Руководители двух стран рассмотрели ключевые вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Лидеры также определили первоочередные задачи по нескольким перспективным направлениям.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев встретился с президентом Азербайджана

Особое внимание Мирзиёев и Алиев уделили налаживанию деловых контактов на уровне ведущих компаний и предпринимателей Узбекистана и Азербайджана. Не оставили без внимания также сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях.

Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с вступлением Узбекистана в Совет тюркоязычных государств и отметил, что это придаст новый импульс дальнейшему углублению двусторонних  отношений и регионального взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Визит президента Узбекистана в Баку
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев впервые прибыл с визитом в Азербайджан

Напомним, что эти дни в столице Азербайджана пройдет очередное заседание Совета тюркоязычных государств. Узбекистан принимает в нем участие впервые. Ранее в Баку уже прибыл министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, который назвал присоединение Узбекистана к Тюркскому совету вполне естественным процессом.

Основные мероприятия саммита запланированы на 15 октября. В рамках визита Шавкат Мирзиёев также проведет несколько двусторонних встреч.

Тюркский совет был создан в 2009 году по инициативе Турции. В него также входят Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, теперь к этом объединению присоединился и Узбекистан.

Теги:
Ильхам Алиев, переговоры, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Азербайджан, Азербайджан



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