О культурном самовыражении и биоразнообразии - законы вступили в силу

Основной целью Конвенции является создание условий для свободного сотрудничества различных культур на основе защиты и стимулирования различных форм культурного самовыражения.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Президент подписал Закон "О ратификации Конвенции об охране и поощрении разнобразия форм культурного самовыражения", сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана.

Основной целью настоящей Конвенции является создание условий для свободного сотрудничества различных культур на основе защиты и стимулирования различных форм культурного самовыражения, укрепления международного сотрудничества и солидарности в этой области.

Глава государства подписал еще один документ - это закон "О присоединении Республики Узбекистан к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии".

Данный Протокол был принят 29 января 2000 года в Монреале. До настоящего времени к протоколу присоединилось 171 государство и Европейский союз (ЕС) как международная организация.