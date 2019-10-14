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Письменный набор главы государства

О культурном самовыражении и биоразнообразии - законы вступили в силу

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Основной целью Конвенции является создание условий для свободного сотрудничества различных культур на основе защиты и стимулирования различных форм культурного самовыражения.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Президент подписал Закон "О ратификации Конвенции об охране и поощрении разнобразия форм культурного самовыражения", сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана

Основной целью настоящей Конвенции является создание условий для свободного сотрудничества различных культур на основе защиты и стимулирования различных форм культурного самовыражения, укрепления международного сотрудничества и солидарности в этой области.

Миргуль Аманалиева
Фото / Влад Ушаков
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Глава государства подписал еще один документ - это закон "О присоединении Республики Узбекистан к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии".

Данный Протокол был принят 29 января 2000 года в Монреале. До настоящего времени к протоколу присоединилось 171 государство и Европейский союз (ЕС) как международная организация.

Теги:
Узбекистан, подписание документов, закон, президент Узбекистана



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