Узбекистан избран в Исполком Межпарламентского союза

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, директор Национального центра по права человека Акмаль Саидов избран членом Исполнительного комитета Межпарламентского союза (МПС) на 2020-2023 годы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Избрание состоялось в ходе ассамблеи МПС в Белграде 13-17 октября. Кандидатура Саидова была выдвинута от Евразийской группы МПС и единогласно одобрена всеми странами-членами организации.

Членство в Исполкоме МПС даст Узбекистану возможность принимать участие в формировании мировой повестки дня международного парламентского взаимодействия.

Ассамблея МПС в Белграде состоялась в 141-й раз и была посвящена 130-летию организации. В форуме приняли участие делегации 150 государств, всего около двух тысяч человек. Результатом их работы стало принятие участниками Белградской декларации "Усиление международного права, роль и механизмы парламента, вклад в региональное сотрудничество".