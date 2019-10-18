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Узбекистан избран в Исполком Межпарламентского союза

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан

Членство в Исполкоме МПС даст республике возможность участвовать в формировании мировой повестки дня международного парламентского взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, директор Национального центра по права человека Акмаль Саидов избран членом Исполнительного комитета Межпарламентского союза (МПС) на 2020-2023 годы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Избрание состоялось в ходе ассамблеи МПС в Белграде 13-17 октября. Кандидатура Саидова была выдвинута от Евразийской группы МПС и единогласно одобрена всеми странами-членами организации.

Членство в Исполкоме МПС даст Узбекистану возможность принимать участие в формировании мировой повестки дня международного парламентского взаимодействия.

Ассамблея МПС в Белграде состоялась в 141-й раз и была посвящена 130-летию организации. В форуме приняли участие делегации 150 государств, всего около двух тысяч человек. Результатом их работы стало принятие участниками Белградской декларации "Усиление международного права, роль и механизмы парламента, вклад в региональное сотрудничество".




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