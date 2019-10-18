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Мужчина голосует на избирательном участке в Ташкенте во время выборов президента Узбекистана

Узбекистан оказался самым экономным по расходам на парламентские выборы

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Sputnik Узбекистан

Правовой портал Минюста Узбекистана подсчитал, сколько тратится на одного избирателя в разных странах при организации парламентских выборов.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекистан потратит 25 миллионов долларов на избирательную кампанию по выборам депутатов Олий Мажлиса. Голосование состоится 22 декабря текущего года.

Согласно данным, собранным Минюстом республики, это весьма скромный показатель, учитывая численность населения страны. 

Больше всех в представленном на основе открытых данных рейтинге на выборы потратила Германия - более 100 миллионов долларов. Впрочем, такая внушительная сумма вполне оправдана, учитывая число избирателей - около 65 миллионов человек.

На втором месте по общему уровню расходов на парламентские выборы - Украина (80,7 миллиона долларов) при без малого 30 миллионах избирателей.

Узбекистан намерен выделить на организацию выборов в Олий Мажлис 25 миллионов долларов. Отдать свои голоса 22 декабря смогут 20,6 миллиона граждан, то есть на каждого избирателя приходится по 1,21 доллара расходов. 
Расходы стран на проведение парламентских выборов
© Правовой портал Минюста Узбекистана
Расходы стран на проведение парламентских выборов

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За Узбекистаном следуют остальные страны Центральной Азии: Казахстан - 24,7 миллиона долларов (12 миллионов избирателей), Кыргызстан - 17 миллионов долларов на 4 миллиона избирателей и Таджикистан, затративший на такое же количество граждан всего 8 миллионов долларов. В рейтинг вошла и Беларусь, где 10,7 миллиона долларов приходятся на обеспечение волеизъявления 6,9 миллиона избирателей.

Получается, что Узбекистан — самая экономичная страна при организации выборов. Больше всего на одного голосующего гражданина тратится в Кыргызстане - 4,25 доллара на человека.




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