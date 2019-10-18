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Третья конференция "Один пояс, один путь, один туризм" пройдет в Самарканде

© пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан

В следующем году в Узбекистане состоится международная конференция, которая объединит представителей сферы туризма из десятков стран.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Третья Международная конференция "Один пояс, один путь, один туризм" в 2020 году пройдет в Самарканде — одном из древнейших и красивейших городов мира. Для проведения мероприятия будет задействован, в частности, международный университет "Шелковый путь".

Регистан в Самарканде
Sputnik / Стрингер
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По данным пресс-службы Госкомтуризма республики, в китайском городе Гуйлинь 12-15 октября прошла вторая конференция "Один пояс, один путь, один туризм". На ней присутствовали несколько сотен представителей образовательных и государственных учреждений, крупных компаний в сфере туризма из 64 стран, в том числе из Узбекистана.

Участники обсудили вопросы организация сотрудничества между образовательными учреждениями и частными компаниями, а также специфику приема туристов, применения информационно-коммуникационных технологий в сфере.

Напомним, в августе в самаркандском парке "Боги шамол" в рамках Недели культурного наследия "Узбекистан — перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры" прошел тематический фестиваль "Самарканд — сердце Великого шелкового пути". Гости смогли погрузиться во времена правления великого Амира Темура. 

Теги:
Самарканд, Конференция, Госкомтуризм, Туризм



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