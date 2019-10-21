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Кристин Лагард получила поздравительное письмо от Шавката Мирзиёева

Кристин Лагард получила поздравительное письмо от Шавката Мирзиёева

Mift.uz
Политика
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Sputnik Узбекистан

В официальном письме Шавката Мирзиёева содержатся поздравления и пожелания успехов по случаю избрания на высокий пост руководителя ЕЦБ.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Экс-главе Международного валютного фонда, вновь избранному председателю Европейского Центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард было передано поздравительное письмо от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли республики.

"Встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и Кристин Лагард состоялась 19 октября на полях Ежегодных заседаний Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда", - говорится в сообщении.

В официальном письме Шавката Мирзиёева содержатся поздравления и пожелания успехов по случаю избрания на высокий пост руководителя ЕЦБ.

Кристин Лагард получила поздравительное письмо от Шавката Мирзиёева
Mift.uz
Кристин Лагард получила поздравительное письмо от Шавката Мирзиёева

На встрече был обсужден ход реализации социально-экономических реформ, а также связанные с ними актуальные вопросы: либерализация экономики путем внедрения современных механизмов регулирования, более активное привлечение прямых иностранных инвестиций и средств международных институтов развития, стимулирование развития рынка капитала, программы регионального и отраслевого развития.

Говоря об дальнейших перспективах сотрудничества с Узбекистаном, были подняты вопросы потенциального сотрудничества и содействия правительству республики в интенсификации процессов трансформации страны и обеспечению необратимости проводимых реформ.

 

Теги:
письмо, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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