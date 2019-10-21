В официальном письме Шавката Мирзиёева содержатся поздравления и пожелания успехов по случаю избрания на высокий пост руководителя ЕЦБ.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Экс-главе Международного валютного фонда, вновь избранному председателю Европейского Центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард было передано поздравительное письмо от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли республики.

"Встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и Кристин Лагард состоялась 19 октября на полях Ежегодных заседаний Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда", - говорится в сообщении.

В официальном письме Шавката Мирзиёева содержатся поздравления и пожелания успехов по случаю избрания на высокий пост руководителя ЕЦБ.

Mift.uz Кристин Лагард получила поздравительное письмо от Шавката Мирзиёева

На встрече был обсужден ход реализации социально-экономических реформ, а также связанные с ними актуальные вопросы: либерализация экономики путем внедрения современных механизмов регулирования, более активное привлечение прямых иностранных инвестиций и средств международных институтов развития, стимулирование развития рынка капитала, программы регионального и отраслевого развития.

Говоря об дальнейших перспективах сотрудничества с Узбекистаном, были подняты вопросы потенциального сотрудничества и содействия правительству республики в интенсификации процессов трансформации страны и обеспечению необратимости проводимых реформ.