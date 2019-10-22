Посол Турции в Узбекистане рассказал, продлится ли перемирие на севере Сирии

Турция начала военную операцию на севере Сирии 9 октября, спустя несколько дней США удалось договориться с ней о пятидневном перемирии.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Пауза в турецкой операции на севере Сирии продлеваться не будет, заявил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот срок (перемирия) продлеваться не будет. И все пункты должны быть выполнены к концу этого срока. И даже если не будут соблюдены, операция будет продолжаться оттуда, откуда она была приостановлена", — сказал дипломат на пресс-конференции в Ташкенте.

По его словам, Турция надеется, что "пункты будут соблюдены".

"И даже если не будут соблюдены, то мы уже грешными в этом считать себя не будем", — отметил Мехмет Сурейя Эр.

Отвечая на вопрос, фиксировала ли Турция сдачу курдам оружия во время 120-часового перемирия, он заявил, что Турция "не вступает в переговоры с террористами, которые неизвестно кому служат".

"Поэтому мы считаем, что они все это (сдачу оружия. — Прим. ред.) должны проделать с той стороной, с которой они договаривались — это США, с которыми у нас есть договор. Мы надеемся, что они все это проделают с помощью США", — сказал дипломат.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"*.

Турецкая авиация в тот же день нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн на севере страны и еще нескольким сирийским городам на границе между двумя странами.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Позднее США и Турции удалось договориться о пятидневном перемирии, начавшемся 17 октября.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.