В Сети раскритиковали образ жены Зеленского

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Пользователи Всемирной паутины обрушились с критикой на образ первой леди Украины Елены Зеленской, который она выбрала для приема у императора Японии Нарухито. Ее обвинили в неуважении к монарху.
Супруга главы государства вышла в свет в платье и перчатках лимонного цвета — именно он вызвал недовольство пользователей.
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Так, Lesia Tkach отметила в Facebook, что представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии.
"Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", — написала она.
"Они что, родственники императора? Почему в желтом?" — спросила Алина Николенко.Светлана Иванова.
"Желтый сам по себе сложный цвет, он мало кому идет и уж точно не идет светлокожим, как мы. Не говоря уже о том, что он "императорский", — отметила Людмила Ковальчук.
Некоторые также добавили, что стилист и дизайнер Елены Зеленской является "диверсантом".
В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до нынешних времен, однако более не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. По сегодняшний день церемониальная японская одежда императора во время интронации красится только в сумаховый цвет.