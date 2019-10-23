В Сети раскритиковали образ жены Зеленского

Первая леди Украины выбрала для приема у императора Японии платье запрещенного цвета. В соцсетях заявили, что ее стилист является "диверсантом".

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Пользователи Всемирной паутины обрушились с критикой на образ первой леди Украины Елены Зеленской, который она выбрала для приема у императора Японии Нарухито. Ее обвинили в неуважении к монарху.

Супруга главы государства вышла в свет в платье и перчатках лимонного цвета — именно он вызвал недовольство пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 22 Окт 2019 в 4:01 PDT

Так, Lesia Tkach отметила в Facebook, что представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии.

"Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", — написала она.

"Они что, родственники императора? Почему в желтом?" — спросила Алина Николенко.

"Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит", — заявила Светлана Иванова

"Желтый сам по себе сложный цвет, он мало кому идет и уж точно не идет светлокожим, как мы. Не говоря уже о том, что он "императорский", — отметила Людмила Ковальчук.

Некоторые также добавили, что стилист и дизайнер Елены Зеленской является "диверсантом".

В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до нынешних времен, однако более не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. По сегодняшний день церемониальная японская одежда императора во время интронации красится только в сумаховый цвет.