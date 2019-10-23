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Владимир Зеленский с супругой Еленой

В Сети раскритиковали образ жены Зеленского

AP Photo/Sergei Grits
Политика
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Sputnik Узбекистан

Первая леди Украины выбрала для приема у императора Японии платье запрещенного цвета. В соцсетях заявили, что ее стилист является "диверсантом".

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Пользователи Всемирной паутины обрушились с критикой на образ первой леди Украины Елены Зеленской, который она выбрала для приема у императора Японии Нарухито. Ее обвинили в неуважении к монарху.

Супруга главы государства вышла в свет в платье и перчатках лимонного цвета — именно он вызвал недовольство пользователей.

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Так, Lesia Tkach отметила в Facebook, что представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии.

"Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", — написала она.

"Они что, родственники императора? Почему в желтом?" — спросила Алина Николенко.

Елена Зеленская
© Instagram / zelenskiy_official
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"Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит", — заявила Светлана Иванова.

"Желтый сам по себе сложный цвет, он мало кому идет и уж точно не идет светлокожим, как мы. Не говоря уже о том, что он "императорский", — отметила Людмила Ковальчук.

Некоторые также добавили, что стилист и дизайнер Елены Зеленской является "диверсантом".

В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до нынешних времен, однако более не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. По сегодняшний день церемониальная японская одежда императора во время интронации красится только в сумаховый цвет.

Теги:
Елена Зеленская, платье, политика, Япония, Украина, Владимир Зеленский



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