Губернатор Свердловской области в ноябре прилетит в Узбекистан

Свердловская и Наманганская области уже не первый год являются регионами-партнерами. Российская сторона намерена предложить узбекской новые интересные проекты.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует в ноябре посетить Узбекистан и встретиться с наманганскими партнерами, рассказал директор Департамента внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Александрин прилетел в Ташкент для участия в медицинском форуме "Возможности и инновационные решения в здравоохранении".

"Губернатор (Свердловской области Евгений Куйвашев) в ноябре планирует приехать в Узбекистан для встречи с наманганскими партнерами. Собираемся подписать полноценное соглашение о сотрудничестве, — рассказал директор департамента. — Планируем расширять кооперацию в сфере здравоохранения, а кроме того — у нас есть проекты по нефтегазовой отрасли, нефтегазообеспечению, а также ряд проектов по поставкам наших технологий по обработке трубной продукции специальным полимерным покрытием".

Александрин также напомнил, что Наманганская область стала партнером для Свердловской области по решению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"В течение последних двух лет коллеги из Намангана многократно бывали в нашем регионе. Изучали возможности в разных сферах — машиностроение, здравоохранение, сельское хозяйство, — рассказал глава департамента. — Пока у нас все получается".

При никаких ограничений нет: Свердловская область готова расширять сотрудничество со всеми регионами Узбекистана, отметил Александрин.

Напомним, хоким Наманганской области Узбекистана Хайрулло Бозаров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в марте 2017 года.

В промышленном производстве на территории Наманганской области преобладают текстильная, пищевая, перерабатывающая, машиностроительная отрасли, производство строительных материалов. Благоприятный климат дает возможность для устойчивого развития сельского хозяйства и выращивания хлопка, фруктов, овощей, винограда, картофеля, а также производства вина и шелка.