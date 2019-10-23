Заседание Совета глав правительств стран ШОС пройдет в Ташкенте в ноябре

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Ташкенте 1-2 ноября состоится заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

ШОС: законы малого бизнеса и последние новости >>

Об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков на 18-м совещании министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

По словам Умурзакова, в ходе заседания планируется рассмотреть вопросы реализации договоренностей, достигнутых на последних заседаниях руководителей и глав правительств государств ШОС, расширения нормативно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.

На подготовку саммита ШОС в Самарканде ФРР выделил $25 млн >>

Участники совещания планируют одобрить проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС.