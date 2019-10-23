17:13 23 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск

Заседание Совета глав правительств стран ШОС пройдет в Ташкенте в ноябре

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
104 0 0
Sputnik Узбекистан

Участники совещания планируют одобрить проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Ташкенте 1-2 ноября состоится заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

ШОС: законы малого бизнеса и последние новости >>

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов
Sputnik
Генсек ШОС заявил о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Афганистане

Об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков на 18-м совещании министров стран ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

По словам Умурзакова, в ходе заседания планируется рассмотреть вопросы реализации договоренностей, достигнутых на последних заседаниях руководителей и глав правительств государств ШОС, расширения нормативно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.

На подготовку саммита ШОС в Самарканде ФРР выделил $25 млн >>

Участники совещания планируют одобрить проект новой редакции программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС.

Теги:
Ташкент, Инвестиции, министр, ШОС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки
Волна протестов в ЕС: чем недовольны европейские фермеры – видео
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться