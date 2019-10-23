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Салахуддин Раббани

Глава МИД Афганистана подал в отставку – СМИ

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Узбекистан

По данным одного из афганских телеканалов, Салахуддин Раббани заявил, что возглавляемому им ведомству отведена второстепенная роль и оно рассматривается как "подобие некой неправительственной организации".

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

По данным СМИ, в своем письме на имя президента страны Ашрафа Гани он заявил, что возглавляемому им ведомству отведена второстепенная роль и оно рассматривается как "подобие некой неправительственной организации".

Салахуддин Раббани — сын бывшего президента Афганистана Бурхануддина Раббани, погибшего 20 сентября 2011 года в собственном доме.

Занимает должность министра иностранных дел с 1 февраля 2015-го.

Теги:
отставка, политика, Афганистан



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