Глава МИД Афганистана подал в отставку – СМИ

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.
По данным СМИ, в своем письме на имя президента страны Ашрафа Гани он заявил, что возглавляемому им ведомству отведена второстепенная роль и оно рассматривается как "подобие некой неправительственной организации".
Салахуддин Раббани — сын бывшего президента Афганистана Бурхануддина Раббани, погибшего 20 сентября 2011 года в собственном доме.
Занимает должность министра иностранных дел с 1 февраля 2015-го.