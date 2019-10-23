Мирзиёев поручил увеличить экспорт нефтегазовой продукции

Поручено принять меры к восполнению возможных к концу года отставаний, а также сформировать прогноз по добыче и распределению нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа на 2020 год.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное анализу осуществляемой работы по развитию промышленности, производству и бесперебойной доставке потребителям нефтегазовой продукции, сообщает пресс-служба президента.

В начале совещания ответственные лица отчитались об объемах производства промышленной продукции и исполнении прогнозных параметров за 9 месяцев текущего года.

Министерству экономики и промышленности поручено осуществлять постоянный мониторинг отраслей промышленности, оперативно устранять проблемы, создать систему стимулирования дальнейшего роста промышленного потенциала регионов. Особо подчеркнута необходимость усиления участия субъектов малого и среднего бизнеса в промышленном производстве.

Проанализировано также состояние дел в нефтегазовой отрасли. Отмечена важность принимаемых в последние годы в рамках реформ мер по повышению эффективности и совершенствованию системы управления отраслью.

Обсуждены имеющиеся в сфере проблемы, недостатки в реализации намеченных проектов. Поручено принять меры к восполнению возможных к концу года отставаний, а также сформировать прогноз по добыче и распределению нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа на 2020 год.

Вместе с тем на должностных лиц возложена персональная ответственность за подготовку к осенне-зимнему сезону, целевое использование привлекаемых средств, изыскание дополнительных резервов для увеличения экспорта нефтегазовой продукции, внедрение системы контроля и учета объемов добычи в разрезе скважин.

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Для координации исполнения поставленных задач предложено образовать рабочую группу из числа руководителей Счетной палаты, министерств экономики и промышленности, энергетики и других заинтересованных ведомств.

По обсужденным на совещании вопросам определены соответствующие меры.