В Приаралье будет создана зона инноваций и технологий

По словам Шавката Мирзиёева, восстановить Арал в полной мере невозможно, поэтому важнейшей задачей является сокращение негативного воздействия аральского кризиса на окружающую среду.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik, Мария Науменко. В регионе Приаралья создадут зону экологических инноваций и технологий, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на заявление Шавката Мирзиёева.

В послании, которое зачитал участникам международной конференции высокого уровня "Приаралье - зона экологических инноваций и технологий" первый вице-премьер республики Ачилбай Раматов, также говорится , что это делается для снижения негативных последствий природной катастрофы.

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"Арал - одна из самых крупных глобальных экологических катастроф. Ее последствия продолжают оказывать влияние на устойчивое развитие сегодня. На высохшем дне Арала заложено около одного миллиона гектаров защитных насаждений: саксаула и других видов солеустойчивых растений. Мы все хорошо понимаем, что для преодоления последствий высыхания аральского моря необходима консолидация международных усилий, мобилизация ресурсов", - сказал Мирзиёев.

По словам президента, восстановить Аральское море в полной мере невозможно, поэтому важнейшей задачей является сокращение негативного воздействия аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность миллионов людей в регионах.

"Мы предлагаем превратить Приаралье в зону экологических инноваций и технологий. Вашему вниманию были представлены разработанные нами проекты концепции, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона на принципах зеленой экономики", - заключил глава республики.

Всего в мероприятии принимает участие более 300 человек почти из 40 стран.

Гости рассмотрят на конференции вопросы привлечения инвестиций в чистые технологии и обсудят методы предотвращения опустынивания, экологической миграции и развитие экологического туризма в регионе Приаралья.

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Будут выработаны меры по формированию условий для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрение экологически чистых технологий. Речь также пойдет о внедрении принципов "зеленой" экономики, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий.

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Важнейшей задачей настоящего времени является сокращение губительного воздействия Аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих в регионе Приаралья людей.

Нынешняя конференция заложит основу начала практической реализации инициативы главы Узбекистана, нацеленной на превращение Приаралья в регион надежд и возможностей посредством привлечения передовых технологий в различные отрасли экономики и реализации крупных социальных инфраструктурных проектов.