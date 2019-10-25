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Названа дата следующего заседания глав правительств СНГ

© Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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Sputnik Узбекистан

Узбекистан в 2020 году будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. Премьер-министры СНГ соберутся на очередной саммит в Ташкенте 29 мая.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Главы правительств СНГ встретятся на очередном саммите 29 мая 2020 года в Ташкенте. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам переговоров глав правительств Содружества, состоявшихся в Москве.

"В ходе заседания в узком формате по предложению Республики Узбекистан главы делегаций приняли решение провести очередное заседание Совета глав правительств в Ташкенте 29 мая 2020 года", — приводит слова Румаса РИА Новости.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
© Sputnik / Алексей Дружинин
Мирзиёев назвал четыре приоритета Узбекистана в качестве председателя СНГ
Узбекистан в 2020-м принимает эстафету Туркменистана по председательству в организации. Выступая в Ашхабаде на встрече лидеров СНГ, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан приложит все усилия, чтобы провести мероприятия на высшем уровне. Всего же в течение года запланировано порядка 60 различных заседаний, форумов и встреч по линии СНГ.

Примет узбекская столица и главный форум - саммит глав государств Содружества. Он состоится 16 октября того же года в Ташкенте.

Теги:
Узбекистан, СНГ



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