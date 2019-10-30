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Совместные учения и ПВО: что решили министры обороны стран СНГ

© Sputnik / Murad Orujov
Политика
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Sputnik Узбекистан

Министры обороны стран СНГ приняли Концепцию военного сотрудничества на последующие годы, заседание проходило в Баку.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Стороны подписали Концепцию военного сотрудничества стран Содружества до 2025 года, сообщает Sputnik Азербайджан.

Министры обороны стран СНГ договорились достичь нового уровня сотрудничества в военной сфере и разработали для этого целый комплекс совместных мероприятий на будущие годы. Стороны отметили свои приоритеты в сфере обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.

Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве
© Министерство обороны Узбекистана.
Минобороны Узбекистана и Азербайджана подписали план на 2020 год

Одобрены также основные направления развития Объединенной системы министерств обороны по контролю и оценке радиационной, химической и биологической обстановки, которые охватят период до 2025-го.

Что касается мероприятий на следующий год, то сюда войдет также комплекс мероприятий в рамках планового развития объединенной системы ПВО стран Содружества.

Участники заседания заслушали доклад об опыте отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов в ходе вооруженного конфликта в Сирии, а также о практике выполнения задач гуманитарного разминирования в Лаосе.

Теги:
ПВО, СНГ, СНГ, Министерство обороны Узбекистана, Минобороны Узбекистана, Минобороны Казахстана, Минобороны РФ, оборона



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