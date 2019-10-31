Мирзиёев обсудил афганский вопрос с главой Совбеза России

Президент Республики Узбекистан принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.
Николай Патрушева, находится в Узбекистане с рабочим визитом. Уже сегодня он прилетел из Таджикистана.
Мирзиёев отметил высокую динамику развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества в последние годы благодаря регулярному и плодотворному диалогу лидеров двух стран.
Стороны рассмотрели актуальные аспекты многопланового сотрудничества между двумя государствами, а также международной и региональной политики, включая перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.
Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, расширения практического партнерства в военной и военно-технической сферах.