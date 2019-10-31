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Шавкат Мирзиёев принял секретаря Совета безопасности России Федерации Николая Патрушева

Мирзиёев обсудил афганский вопрос с главой Совбеза России

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели актуальные аспекты многопланового сотрудничества между двумя государствами, а также международной и региональной политики, включая перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Президент Республики Узбекистан принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.

Николай Патрушева, находится в Узбекистане с рабочим визитом. Уже сегодня он прилетел из Таджикистана.

Мирзиёев отметил высокую динамику развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества в последние годы благодаря регулярному и плодотворному диалогу лидеров двух стран.

Николай Патрушев
© Sputnik / Алексей Дружинин
Патрушев и Камилов обсудили противодействие терроризму
Николай Патрушев выразил президенту Узбекистана искреннюю признательность за радушный прием и передал приветствия и наилучшие пожелания от Владимира Путина.

Стороны рассмотрели актуальные аспекты многопланового сотрудничества между двумя государствами, а также международной и региональной политики, включая перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, расширения практического партнерства в военной и военно-технической сферах.

Теги:
Николай Патрушев, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Афганистан, Афганистан, Россия, Россия, Совет безопасности РФ



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