Мирзиёев обсудил афганский вопрос с главой Совбеза России

Стороны рассмотрели актуальные аспекты многопланового сотрудничества между двумя государствами, а также международной и региональной политики, включая перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Президент Республики Узбекистан принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.

Николай Патрушева, находится в Узбекистане с рабочим визитом. Уже сегодня он прилетел из Таджикистана.

Мирзиёев отметил высокую динамику развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества в последние годы благодаря регулярному и плодотворному диалогу лидеров двух стран.

Николай Патрушев выразил президенту Узбекистана искреннюю признательность за радушный прием и передал приветствия и наилучшие пожелания от Владимира Путина.

Стороны рассмотрели актуальные аспекты многопланового сотрудничества между двумя государствами, а также международной и региональной политики, включая перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, расширения практического партнерства в военной и военно-технической сферах.